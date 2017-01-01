Дюропал S 63003 TC (6254)
Столешница (варианты размера):
- 4100*600*38 мм
- 2050*600*38 мм.
Толщина столешницы 38 мм (37,2 мм влагостойкое ДСП + 0,8 мм пластик высокого давления)
Стеновая панель (пластиковое покрытие то же, что у столешницы):
- 4100*650*10 мм;
- 2050*650*10 мм
Пристеночный плинтус Rehau 5 метров
Доставка по Москве - 1000 руб.
Доставка за МКАД 1000 руб. + 20 руб./км.
Подъём на этаж:
Подъем на лифте - 500 руб.
Подъем без лифта - 400 руб. (занос на первый этаж) + 200 руб. за каждый последующий этаж.
Время и день доставки вы можете уточнить у менеджера.
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