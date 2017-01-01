Дюропал S 63003 TC (6254)

Стеновая панель (пластиковое покрытие то же, что у столешницы) :

Доставка по Москве - 1000 руб.

Доставка за МКАД 1000 руб. + 20 руб./км.

Подъём на этаж:

Подъем на лифте - 500 руб.

Подъем без лифта - 400 руб. (занос на первый этаж) + 200 руб. за каждый последующий этаж.

Время и день доставки вы можете уточнить у менеджера.